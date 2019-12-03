現代人長時間盯著電腦螢幕、手機，對眼睛的傷害很大，眼科醫師鍾珮禎指出，自己常常在門診時被患者問，吃什麼可以顧眼睛？因此她分享了一般民眾常吃到的傷眼食物，同時也推薦3種護眼食物給大家。

鍾珮禎在《早安健康》影片中提到，「沒有鮮奶的奶茶」裡加的奶精、奶油球含有反式脂肪，目前的研究指出，除了提高心血管、中風等風險外，還容易造成眼睛發炎、血管病變以及提高黃斑部病變的風險。

鍾珮禎說明，「糕餅的餅皮、派皮」也很危險，像是鳳梨酥等，因為裡頭的酥油是一種精緻油，在烘焙的過程中容易產生自由基，所以可能會增加血管病變、發炎以及眼中風、黃斑部病變的風險。

鍾珮禎提到，盛裝熱湯、高溫食物所用的塑膠容器，會釋出塑化劑並產生環境荷爾蒙，容易造成發炎、癌症甚至導致血管病變並造成眼疾，建議大家要少吃少碰。

常吃的鳳梨酥餅皮也很傷眼。（摘自YT《早安健康》）

最後，鍾珮禎分享三種護眼食物，分別是水煮蛋、鮭魚以及綠色花椰菜，這三種食物裡分別含有omega 3、葉黃素以及蝦紅素等。其中，omega 3可以抗發炎、緩解乾眼症，蝦紅素能緩解眼睛肌肉疲勞。

(中時電子報)