盧毅承諾會照顧好高以翔家人。(圖／翻攝自臉書)

高以翔因錄節目猝逝，讓外界震驚不已，2日遺體終於運回台，除了二哥和女友外，好兄弟兼事業夥伴盧毅（James），也從機場一路陪伴到靈堂，而他事發當下就立刻訂機票飛去當地，「只想馬上看到你」，好情誼溢於言表。

盧毅透露在趕去的路上不斷掉眼淚，感覺自己像個空殼，直到看到高以翔躺在箱子裡，「那雙大長腿還塞不進去，我這才崩潰，想大喊你醒醒啊！」下飛機見到浙江衛視的人時，他真的想揮對方一拳，但看到高以翔爸媽不但不責怪，還說「辛苦了，你們也不希望這樣」，他才把脾氣收回，因為他留下的「善」不能毀壞。

盧毅也稱讚高以翔溫暖、友善、大方，永遠把別人需要放自己前面，「所以你那麼累」，因此聽到好友倒下前說出「我不行了」，讓他超不捨，因為他從沒聽過高以翔抱怨過工作的事，「代表你真的累了。幫你回房間收行李的時候，你的暖氣開得好強，你其實感冒了，對吧？」似乎透露他當天是帶著病體上節目。

而他並不責怪好友先離開，只是還沒辦法接受，「你要好好消息，要去對的地方，我會想盡辦法讓我們在天堂再聚」，並承諾會好好照顧他的家人。

(中時電子報)