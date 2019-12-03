立委劉建國爭取長者居家科技互動平台上午啟用，衛福部長陳時中（右）透過視訊和雲林端連線。（許素惠攝）

長者居家科技互動平台上午啟用，立委劉建國（右下角右）和爺奶透過平台和主持人閒話家常。（許素惠攝）

立委劉建國爭取長者居家科技互動平台上午啟用，衛福部長陳時中透過視訊和雲林端連線，操作說明並教導阿公阿嬤如何透過手機等智慧載具連結社區在地資源，讓老人家在熟悉環境中健康安老，是未來遠距醫療照護的基礎。

雲林是全國率先啟用，劉建國帶著斗南恩惠養護中心阿公阿嬤，透過視訊與在台北的陳時中對話，多位爺奶是初體驗，對於影像即時通覺得很新奇。

劉建國表示，台灣去年正式進入高齡社會，而雲林老年人口已經超過18％，高居全國第二，是典型的銀髮族縣市，藉由現代科技輔助，提供長者於居家亦可維持健康的生活型態，並可定期接受維持身體活動、飲食均衡、慢性病自我管理等健康促進資訊，增加長者社會連結與社會參與機會，期維持並促進長者健康，避免功能衰退，促進健康，讓長者不受時間及空間的限制，可於家居隨時隨地與人互動，避免長者因獨居隔離、寂寞，降低身體活動而產生衰弱、肌少症等情形，讓長者能夠在地與活躍老化。

陳時中說，有些長者不愛出門，長期下來會增加失能、憂鬱的風險，長者居家科技平台讓老人家在家也能運動及接收營養相關健康識能，隨時與人互動，也為未來遠距醫療照護奠基。

(中時 )