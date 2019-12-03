網友發文透露華少現身高以翔倒下花壇。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

華少是《追我吧》主持人。（圖／翻攝自Host華少微博）

高以翔上月27日錄製浙江衛視《追我吧》節目時不幸猝逝，享年35歲，昨(2日)家屬在相關單位協助下順利將高以翔的遺體運回台北，昨晚有民眾在當晚高以翔倒下的花壇附近直擊《追我吧》主持人華少穿著一身黑，低調調現身悼念，目擊者指華少站在花壇前面，久久沒有離去，似對此也十分自責心碎。

對於高以翔驟逝經過，曾有位化名張翔的民眾向陸媒還原事發經過，指高以翔當時在路邊倒下，不少人都聽到他喊了一句「我不行了」，隨即不少人便湧上查看高以翔狀況並急救，十分鐘後主持人華少宣布停止錄影，「華少聲音有顫抖，不知道是哭還是怎麼了，反正感覺精神狀況好像也是有點崩潰的那種，還一直道歉說不能錄了」。

今有網友發文，說：「朋友昨天下班在樓底下見著hs（華少）了，好像就是高以翔摔倒那邊，穿得穿深黑在那好久，估計是前幾天人多沒能去」，照片看了讓人心裡很難受，其他網友則說：「浙江衛視是準備等這件事被遺忘嗎」、「華少換個電視台吧…浙江衛視不配」、「每個人心裡都難受除了浙江衛視」、「他當時就在場親眼目睹事情經過卻什麼也不能說，心裡肯定很難受」。

(中時電子報)