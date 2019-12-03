依據國健署2017年調查，國內 65歲以上長者休閒活動項目以看電視最多、占80.7％，為使看電視不僅只有打發時間，國健署建置「長者居家科技互動平台」，並於今年初試辦有40％的固定收視率，決自11月起擴大試辦，預估將擴展至北、中、南計1／3縣市共6000戶，藉由平台連結社區在地資源，分享社區及關懷據點所提供的各式課程，讓長者在熟悉的環境中活躍老化、健康安老。

72歲的程伯伯每天早上都會準時打開互動電視，和主持人一起做運動，開啟一天的日常生活。透過視訊，主持人可確認伯伯是否做對動作，也同時檢視長者的穿著、居家環境是否適合運動。雲林縣的郭大姐就笑說，自己很喜歡這個互動電視，每天都按表定時間，準時在電視機前報到，一起加入國健署的動動生活，或是參與益智猜題爭取小禮物，好看好玩又有得拿。

吳建遠指出，「長者居家科技互動平台」不只是單向傳輸的傳播，而是可與長者雙向互動的服務平台，且結合時下熱門的直播概念，提供多樣功能及服務，包括有自動定位功能，可以計算長者家到活動地點的距離、所需步行時間，以利長者參考安排行程。另外家人或照護人員，也可利用電視視訊功能，與長者保持聯繫，關心生活起居，值得一提的是，這個互動平台實施的場域不只侷限居家，而是可以在各種多元場域中使用，例如日照中心、社區據點等。

吳建遠表示，國健署今年初試辦計有60戶長者參與試看，計畫前後其身體活動與健康飲食的相關認知提升9％、自覺健康狀態提升4％、對生活的滿意度提升3％，效果或許有限，可能是收看時間太短導致宣導效果不佳有關，但仍有40％每天固定收看節目，顯示長輩對這個平台的接受度是高的，仍決擴大試辦，包括台北市、桃園市、台中市、台南市、雲林縣、嘉義縣及南投縣有興趣的銀髮族，可以跟當地衛生所諮詢。

台大竹東分院院長詹鼎正表示，久坐對老人家是不好的，看電視時，最好能30分鐘就起來動一動、上個廁所，若體力許可，偶爾也可以站著看電視，使用助行器長輩，也可以坐一下、站一下，讓肌四頭肌變有力，不要都坐著不動。

(中時 )