勞動部今天公布「108年第4次人力需求調查」，其中109月1月底較108年10月底製造業人力需求淨增為1萬6508人，為近9季新低，勞動部分析，可能是因美中貿易情勢仍存在不確定性，全球經濟成長放緩，但因應供應鏈重組，廠商調升在台產能，事業單位仍有增僱員工的需求。

據勞動部統計，事業單位在109年1月底較108年10月底的人力需求情形，其中預計增加人力者占20.5％、需求不變71.69％、減少人力2.84％、無法預估4.97％；需求人數方面，預計增加4萬1000人、減少5000人，淨增加3萬6000人。

統計也發現，雖然製造業此季淨增1萬6500人較多，包括電腦、電子產品及光學製品製業、電子零組件製造業及食物飼品製造業較多，但如機械設備維修及安裝、其他化學製品製造業、印刷及資料儲存媒體等傳統產業則淨增較少。

勞動部統計處處長羅怡玲分析，由於美中貿易情勢仍存在不確定性，全球經濟成長放緩，但因應供應鏈重組，廠商調升在台產能，隨著新興科技應用持續擴展及春節與寒假消費旺季等因素，事業單位仍有增僱員工的需求。

羅怡玲也說，109年1月底較108年10月底事業單位增加人力原因以「退離者之補充」占36.35％較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占33.39％次之，「長期缺工」占19.43％第三。

(中時 )