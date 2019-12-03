光田綜合醫院臨床心理師邱惟真協助加害者處遇數十年，日前獲衛福部紫絲帶獎肯定。（陳淑娥攝）

在性侵、家暴個案下，施暴者被視為壞人倍受指責，但光田綜合醫院臨床心理師邱惟真協助被外界認為的「壞人」，透過處遇過程來了解自己，進而調整偏差行為，降低暴力再發生，獲頒全國防治暴力最高榮耀、衛福部紫絲帶獎肯定。

邱惟真在臨床心理經驗逾20年，從最初照護身心患者到治療被害人創傷，1997年性侵害犯罪防治法公布施行，當時他和一群精神科醫師、臨床心理師與社工師投入性侵害加害人處遇行列，成為國內首批生力軍。

當加害者不再施行暴力，等於沒有人遭受暴力侵害！暴力事件發生，被害人、加害人都須治療，加害人處遇主要面對兩困境，一是社會資源分布嚴重不對等，尤其是家庭暴力防治，社會給予被害人和加害人的資源及關注比例約10：1；第二是「加害人處遇到底有沒有效？」

邱惟真透過文獻追蹤性侵害加害人，發現未接受處遇加害人6年之累積再犯率約10％，接受者則降至5.6％，達顯著差異。家暴加害人處遇工作複雜度比性侵害更高，且不應以再犯率作為唯一指標，家暴加害人經過處遇後，致命危險以及再犯危險均會下降。

光田綜合醫院指出，加害人處遇就像是站在惡的距離內，從根本解除暴力問題。邱惟真從無到有建立處遇訓練模式，讓更多處遇人員能循此模式一步步帶領性侵、家暴加害者遠離暴力，同時追蹤個案、研究處遇成效，實證處遇訓練是可以降低加害者的再犯機率，或減輕再發生時的嚴重程度，讓社會能更正面肯定處遇，現獲得紫絲帶獎肯定，光田與有榮焉、是光田之光。

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(中時 )