「卡神」楊蕙如涉嫌養網軍，在去年颱風襲日時攻擊大阪辦事處，致外交官蘇啟誠輕生遭起訴。北市議員羅智強、侯漢廷、游淑慧、徐巧芯3日舉行記者會痛批楊蕙如「沒人性」，並預告4日將公布誰出錢給楊蕙如，要求警方來偵辦這個「犯罪集團」。

「政治不該沒人性！」羅智強指出，蘇啟誠是優秀的外交官，但卻有沒人性的網軍，為了護航駐日代表謝長廷，而去誣衊、抹黑蘇是「黨國餘孽」，導致蘇輕生，而民進黨發現不利於己，便卸責說是假新聞、中共介入來搪塞，所幸這個ptt帳號「idcc」追了1年被抓到，否則無法還給外交官的尊嚴清白。

「這就是現在進行式的東廠！」侯漢廷說，有網軍藉由ptt殺死了蘇啟誠，至今已過了1天，但民進黨卻置若罔聞、鴉雀無聲，謝長廷和楊蕙如現在連一個道歉都沒有。

游淑慧痛批，謝長廷和楊蕙如晚上睡覺安穩嗎？玩政治玩到出了一條人命，而楊蕙如只是被依侮辱公務員及公署罪起訴，這只是6個月以下徒刑或罰款的輕判而已；另外檢察官也已查出有上下線、有金流的群組，讓楊蕙如願意付出1萬元去養一個帳號散播假新聞，究竟是誰給她錢的？如今自稱共諜的王立強已被證實不是共諜頭子，但楊確實檢警認證的網軍頭子，應揪出這些1450。

徐巧芯則說，大家都很想知道楊蕙如的錢從哪裡來？又是誰在撐腰？4日將會有更詳細的說明，要求謝、楊對此事表態。

(中時 )