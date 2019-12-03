美國聯邦眾議院的民主黨人今天將完成情報委員會針對總統川普「電話門」彈劾調查的書面報告，把調查帶進下一階段。

民主黨指控，川普施壓烏克蘭調查他2020大選的政敵，是濫用權力，應該下台，而他們提出的調查報告，預料就會用來作為指控的論據基礎。

「紐約時報」報導，情報委員會擬公開報告，並在明天針對彈劾報告進行投票、將此案移交司法委員會前夕，今晚首度審查了書面報告。報告預料會總結川普為拉抬選情，與政府內外部的盟友合作，利用職權施壓烏克蘭。

報告的事實性結論或許會和近幾週來證人的公開證詞相去不遠，但截至今晚為止，外界仍不清楚報告會採用哪些關鍵要點。例如民主黨人會否利用這份文件要求對川普提出具體的彈劾控告，或只會列舉川普行為不當的證據，留待司法委員會評斷。

無論報告最後樣貌為何，明天的投票大體上仍將為情報委員會兩個多月的調查畫下句點，把此案帶進司委會。

而就在民主黨人準備論據之際，眾院共和黨人先發制人，要搶占論述焦點，把論述轉為對川普有利。他們先行公布了共和黨版報告，以兩黨都已檢視的事實來駁斥彈劾。

這份123頁的文件呼應川普用以自辯的說法，完全不承認川普有一丁點不法或暗示他行為不端，反倒總結說，川普施壓烏克蘭調查他的民主黨政敵，是出於對烏克蘭「真切且合理的」懷疑以及對美國人涉貪的「合理」擔憂，並非想謀取自身的政治利益。

他們主張，詢問有關拜登（Joe Biden）父子、或關於「烏克蘭試圖影響2016年總統大選」的問題「絲毫沒有錯」；此外，儘管證人證詞普遍都對川普授權私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）協助主導烏克蘭事務示警，共和黨人認為，川普授權朱利安尼「本身並無不當」。

司委會4日將首度召開正式彈劾會議。

(中央社)