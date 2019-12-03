何蔡素花與何冠儀祖孫感情甚篤。（新北市社會局提供／譚宇哲新北傳真）

何冠儀今天上午到新北市府接受市長侯友宜頒發優秀身心障礙畫作，想起阿嬤，何冠儀忍不住熱淚盈眶。（譚宇哲攝）

15歲何冠儀與爸爸、姐姐都有智能障礙，65歲的阿嬤何蔡素花含辛茹苦養育一家人，還曾獲頒模範身心障礙者家屬，卻在2年前確診罹患肺癌，讓一家人處境雪上加霜，何冠儀3日參加「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展，帶著親繪畫作「彈鋼琴給阿嬤聽」，將還無法彈出的音符寄託畫紙上，祈禱阿嬤早日康復。

「因為阿嬤很辛苦，我想要彈鋼琴給她聽」，目前就讀新北市三重高中9年級的何冠儀，今天上午在爸爸與學校老師陪同下，到新北市府接受市長侯友宜頒發優秀身心障礙畫作，雖然表達不流暢，仍害羞地說出畫作中的最大心願，談到阿嬤因化療無法前來，何冠儀忍不住熱淚盈眶。

親情之深，血濃於水，在何家尤其有段患難共苦的心路歷程，何蔡素花身兼慈母、嚴父，教導智能障礙的兒子工作自立，還幫他討了個越南籍媳婦，不料在何庭慧、何冠儀姊妹相繼出生數年後，媳婦不告而別，正值姊妹倆求學階段，一家老小生計，全由何蔡素花一肩扛起。

何蔡素花曾對學校老師說，「我就是放心不下2個憨孫女，既然天公伯給我這樣的命運，就面對這樣的安排吧，自己的親人就必須自己去教，不要造成社會的負擔。」也因為這份竭心付出，去年她獲新北市府頒獎表揚為模範身心障礙者家屬。

何蔡素花養育有方，如今何冠儀的爸爸擔任清潔工，姊妹倆在學校表現乖巧有禮，深獲老師讚揚。

侯友宜現場頒發獎牌給120名優秀身心障礙畫作得獎者、4位嚴選組得獎者及6個績優參展單位，他表示，巡迴畫展讓更多身心障礙朋友發揮專業和創意，將他們的夢和對人生的想像等生命悸動故事畫編成冊，廣為宣導，希望更多人願意、探索創作者的世界，鼓勵慢飛天使用更積極、樂觀的生命態度不斷往前走。

(中時 )