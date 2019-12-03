基隆人安基金會平安站於2日大舉啟動防寒關懷機制，人安指出，基隆有許多街友平時都在當臨時工，由於早晨必需到基隆火車站排隊上工，更加上收入極不穩定，紛紛都只能選擇露宿火車站周邊。（人安基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆人安基金會平安站於2日大舉啟動防寒關懷機制，人安指出，基隆有許多街友平時都在當臨時工，由於早晨必需到基隆火車站排隊上工，更加上收入極不穩定，紛紛都只能選擇露宿火車站周邊。（人安基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

今年入冬首波冷氣團來臨，各地氣候溫差大，深夜裡，空曠區體感溫度恐降到10度以下，因應低溫來襲，為預防街友凍死街頭等遺憾，基隆人安基金會平安站於2日大舉啟動防寒關懷機制，人安指出，基隆有許多街友平時都在當臨時工，由於早晨必需到基隆火車站排隊上工，更加上收入極不穩定，紛紛都只能選擇露宿火車站周邊，以方便隨時上工，也因此人安基金會這次夜訪，便鎖定基隆火車站南站街頭夜訪，發送熱食、泡麵及暖暖包等保暖物資。

人安基金會平安站站長周泉宥說，氣溫驟降的情況，對露宿街頭、僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅，人安將於低溫達15度以下，點亮「街友來防寒」燈，開放臨時夜宿，供街友避寒，避免憾事發生，人安啟動防寒的兩項機制，第一：加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食、第二：由於氣溫低於15度以下，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

人安基金會平日並於全台20個服務據點，都提供防飢、防寒、防病、工作轉介等八大服務，人安基金會平安站更揪市民共助街友，讓服務不間斷，幫助這群「窮苦人」，感受溫暖，重返社會。

(中時 )