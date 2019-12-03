108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第一階段預賽已經看到8支勁旅捉對廝殺，本周四(5日)開始在高雄義守大學要看另外8支隊伍進行第二階段預賽，上季排名第6的國立政治大學雄鷹男籃隊，也開始磨刀霍霍，專屬網站也上線，要讓雄鷹球迷掌握第一手球隊動態。

於2017年成立的政大雄鷹籃球隊，帶動國內大專籃球行銷及品牌包裝風潮，政大校友姜豐年、陳怡樺也捐贈美國加州酒莊於2017年生產葡萄釀製的限量紅酒「火の鳥」100瓶給給政大雄鷹會做為支持捐款人捐款滿額的贈品，這瓶紅酒也象徵同年誕生的政大雄鷹隊過去兩年挑戰UBA公開一級的努力。

政大教練陳子威感謝校友組織雄鷹會大力支持球隊，他表示：「雄鷹整季都強調團隊精神，就像一個家庭，大家一心爭取最高榮譽。新球季首戰對上台灣科大，一定要展現『雄鷹精神』全力拚搶每一顆球，『雄起來打』！」

政大男籃隊長張鎮衙認同教練看法，補充：「我們就像一個家庭，大家感情愈來愈好，團結一心。看到UBA另一組率先開打，全隊很期待要把訓練已久的成果展現出來，預賽首戰面對台科大，就保持平常心，每個人做好自己的工作，相信會有好結果。」

(中時 )