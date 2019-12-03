大陸國有控股及具有校企背景的北大方正集團2日晚間指出，其所發行的一筆人民幣（下同）20億元的超短期融資債券「19方正SCP002」未能按期足額償付本息，為首次債券違約。

據現有財務報告顯示，北大方正集團資產規模已超過另一大型債券違約主體「中國民生投資」。

路透3日報導，截至2019年9月末，北大方正集團資產規模為3,657億元；中國民生投資此前宣布延遲披露財務報告，發布在中國貨幣網上的最後一份2018年第三季財務報表顯示，截至2018年9月末，公司資產總額為3,108.64億元。

北大方正集團本次違約債券為2019年發行的九個月期超短期融資債券，規模20億元，票面利率4.94％。在本次債券到期前一周，北大方正集團例行發布兌付公告，與多數常規違約會提前一周發布風險提示有所不同。

香港信報報導，北大方正集團表示，因流動資金緊張，於截至2日，未能按照約定籌措足額資金償付本息。公司正透過各種途徑積極籌措資金，並加強自身經營，努力保障本期超短期融資券的本息償付。

北大方正集團是北京大學於1986年投資創辦的大型國有控股企業集團，旗下有方正科技、方正控股、方正證券等多家上市公司。

據國泰君安證券發布最新報告顯示，截至12月2日，北大方正集團還有未到期債券23支，餘額總計345.4億元，其中未來一年內到期餘額為235.9億元，償付壓力較大。

(工商 )