基隆3日早晨氣溫降至13度，但街頭仍看得到選情打得火熱，國民黨基隆參選人宋瑋莉、無黨籍參選人張耿輝等當地參選人紛紛在信義區深溪路、七堵車站等地把握機會向民眾高聲打招呼。宋瑋莉現場指出，空氣污染是隱形的殺手，許多基隆市民起床時都只能看到灰灰的天空，她誓言未來上任後，將全力改善在地空汙，還市民一片藍天。

宋瑋莉看著一早微霧著的天空透出些許的陽光，向記者強調，她的政見之中，最重要的其中一點，就是要強力的改善基隆的空氣汙染，並說「改善空汙是我們這一代的責任」。她指出，空氣汙染是隱形的健康殺手，執政黨不能因為一昧的反核，造成電力不足，其他綠能又接替不上，即以高空氣汙染的燃煤電力取代。

宋瑋莉並強調，目前執政黨已造成嚴重汙染的生長環境，卻推給下一代，這是非常不負責的言論與作法。她說，目前沒辦法完全放棄核能，但不用已有的經濟又環保的發電設施，而用高汙染的燃煤電廠危害國人健康，是我們這一代不負責任的做法，所以她強力主張，希望政府制定公投通過的「以核養綠」法案，取代高物染的燃煤發電，培植其他生態綠能發電。

現場更有許多民眾現身來為參選人聲援，包括孝深里里長何國鍊等，一早上班路的民眾也紛紛給予鼓勵，並期望透過真正支持基隆在地權益的參選人可以「凍蒜！」。宋瑋莉也向記者保證，她將會以實際的行動，帶給基隆市民最強力的支持。

(中時 )