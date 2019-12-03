檢調接獲檢舉，指「鼎晟不動產」涉推出「雙贏計畫」，以投資台北、新北市不動產、建物及停車位，保證獲利年息5至6％，自2012年起迄今吸金約21億元，涉嫌違反《銀行法》；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索鼎晟不動產及約談負責人張皓翔共13人。

依據鼎晟不動產開發公司(TEAMCHAM)官網指出，鼎晟成立於2004年8月，以停車場買賣及管理為主要業務，經營團隊擁有超過10年以上的產業經驗，深度瞭解法令規範，透過精準的市場與成本分析，購入具實用、保值、收益及安全性佳的物件，重新規劃設計，提供動線明確、環境明亮、便於管理的停車空間，賦予案場新價值，增加投資報酬率。

鼎晟不動產開發提供投資人不動產投資標的物之專業管理、出租、轉售等全方位服務，打造成為客製化服務之不動產投資管理第一品牌；號稱完整建構大台北地區通路及資料庫，10多年來持續拓展不動產通路，配合開發高達上千名累積追蹤車位數達6萬部。

檢調獲報，鼎晟不動產自2012年間起，召開說明會推出名為「雙贏計畫」的投資專案，以投資台北、新北市多處不動產、建物及停車位，保證獲利年息5至6％，檢調估計迄今吸金20多億元，上百人受害。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索鼎晟不動產及約談負責人張皓翔6名涉嫌人外，另傳喚7名證人到案。

(中時 )