警方擴大臨檢特種場所，帶回1名逾期居留外籍女子。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

警方即日起連續展開大掃蕩，將不定時、持續執行直到治安改善。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

基隆市1日發生青少年KTV鬥毆砍殺，造成5人掛彩，兩派再糾眾包圍急診室「關心」叫囂，讓市一分局長婁子才震怒，今凌晨親自督軍掃蕩市區酒店、幫派易聚集場所，並帶回2名通緝犯，強調警方已將該地區列為勤務重點，「天天掃」直到「治安改善」。

愛一路1間KTV前日凌晨驚傳青少年酒後糾紛，兩派人馬在店內互砍，友人接獲消息，吆喝逾20名黑衣人聚集急診室外關切，直到警方到場才一哄而散；對此，基隆市第一分局長婁子才2日晚間立即帶領警力，展開嚴格的臨檢大掃蕩。

警方「掃蕩行動」專案，針對黑道幫派分子及青少年易聚集場所，包括KTV、小吃店、卡拉OK、PUB、撞球店、網咖等特定營業場所，一一展開擴大臨檢，查獲1名妨害性自主通緝犯、1名逾期居留外籍女子，展現打擊暴力犯罪決心。

據了解，警方連續掃蕩任務，以愛一路該間KTV為圓心，擴及愛三路、孝二、孝三路及仁一、仁二路段，另外，警方也會同消防局、衛生局等機關一同針對店家進行消防安檢、衛生稽查，為消費者安全把關，也讓業者有所警惕。

婁子才表示，警方對暴力犯罪採取零容忍政策，除針對黑道幫派據點及其所經營、圍事場所，持續進行蒐證及掃蕩，對於有些業者以低廉價錢、深夜未成年深夜逗留歡唱、抽菸，未盡管理責任，也將不定時、持續執行直到明顯改善。

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(中時 )