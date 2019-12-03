雲林故事館長唐麗芳（右）和繪本畫家張真輔等將帶著新出爐的繪本去旅行，分享社區故事。（許素惠攝）

雲林縣社區繪本創作能量大，年年有新作。（許素惠攝）

雲林故事館3日發表4本社區繪本創作，有探討北港媽祖遶境真人藝閣灑糖果雨造成汙染的傳統，有觀察濁水溪缺水生態議題，有人犬情感交織，還有媽祖駕前報馬仔的故事，再為雲林故事地圖增添瑰麗色彩。

今年雲林社區新繪本有丁于真《是你嗎，小黑？》、林梓萱《濁水溪還是溪？》、蔡靜玫與葉成豐《報馬仔》和李偉婷《糖果雨》，素人作者齊防雲林故事館分享創作心得。

《糖果雨》探討北港媽祖遶境真人藝閣，因大量灑平安糖造成浪費及環境汙染的社會議題；《是你嗎小黑？》呼喚出30-40年代人們共同的記憶，連結人與狗之間最好的朋友關係；《濁水溪還是溪嗎？》由住在西螺的10歲小女孩，深入淺出地探討濁水溪的缺水與生態環境等切身議題。《報馬仔》則描述出媽祖駕前先鋒逗趣裝扮隱含的人生哲理。

縣文化處長陳璧君鼓勵大家寫自己的故事，藉由圖文創作紀錄與土地之間濃厚的情誼，走讀雲林－帶著故事去旅行即日起到6日，將騎著腳踏車走讀故事現場，帶著剛出爐的社區繪本故事，前往社區、學校等分享，把雲林的在地故事代代傳承，常民故事將成為雲林最道地的特產與最珍貴的禮物。

雲林故事館長唐麗芳表示，今年走讀雲林將巡迴到西螺、東勢、北港、元長、虎尾等5個鄉鎮，參與走讀陣容有本土插畫家張真輔、來自馬來西亞擺渡人藝術空間創辦人劉啟輝團隊、日本紙戲人鈴木常勝、褒忠潮厝國小、二崙故事屋、雲林故事人團隊等，邀請大家一起來聽故事、走讀故事現場，感受雲林故事文化的生命力。

(中時 )