洪志恒指前縣長陳福海任內亂花錢，應出面向鄉親交代清楚。（李金生攝）

金門立委10搶1，參選人洪志恒今（3）日申告現任立委陳玉珍用假學歷騙鄉親外，還到縣議會靜坐，指也登記角逐的前縣長陳福海任內亂花錢，應出面向鄉親交代清楚。陳玉珍表示自己的學歷貨真價實，不隨之起舞。陳福海競選辦公室也強調，選舉應減少惡意抹黑與無中生有的攻訐。

金門高粱黨主席洪志恒今天先赴地檢署申告陳玉珍用假學歷參選，騙了鄉親整整18年，時間是蔡英文用假學歷任教和參選的一半，涉嫌行使偽造私文書和違反選罷法。陳玉珍則透過國會辦公室發出聲明，強調她的學歷絕對是「貨真價實」、「真金不怕火煉」，她不會隨之起舞，但會擇期召開記者會向鄉親報告。

洪志恒隨後轉往縣議會靜坐，指陳福海任內花了190餘億元，他要替鄉親問一聲：「錢都花到哪裡去？」同時也指他在水頭港通關大樓新建工程案，寧願賠償數千萬元解除原訂國際標，再多花2億多萬元工程費另訂國內標，失信和浪費公帑作法讓人質疑，應到縣議會補履行報告義務，否則沒資格參選立委。

陳福海競選辦公室則表示，金門縣府主要預算是來自中央補助以及金酒捐贈，每一分每一毫的使用均需經過各單位編列送議會審議後才能動用，陳縣長任內對金門的建設有目共睹，任內工程均公開招標，卸任後財政不僅維持衡平，甚至還增加。至於水頭旅運中心規畫設計標案，解約的過程與緣由，當初皆依程序對外發布新聞公告，陳福海期盼選舉回歸比政見看政績的本質，減少惡意抹黑與無中生有的攻訐，共同提升金門選風和創造鄉親福祉。

(中時 )