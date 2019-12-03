台中市原住民族部落大學3日舉行結業典禮，今年度共1114位結業生，並遴選出43位模範生。高齡90歲的楊李茶花阿嬤，修習噶瑪蘭香蕉絲工藝，展現活到老學到老精神；部落大學課程成果展呈現原住民珍貴文化資產，自今日至12月9日在台灣大道市政大樓惠中樓1樓展出，歡迎踴躍參觀。

副市長陳子敬表示，市長盧秀燕上任以來，積極改善原住民生活，市府自編50萬元獎金給去年榮獲優等獎的部大團隊。和平區白鹿吊橋原本封閉7年，透過市府的經費支持及品質管控，今年4月終於動工修復，即將於今年12下旬完工啟用，往返路程將從原先的90分鐘變成10分鐘！未來市府將持續支持原住民文化傳承並為原住民族謀福利。

原民會主委林益陸說，部落大學今年度開設文化探索、職業產業、社區(部落)營造及社群實用等四大學程，開課數達68門，學習時數總計1,440小時;並出版6冊課程教材包括語言教學2冊、傳統技藝2冊、傳說故事1冊、傳統歌舞1冊及2冊傳統知識刊物，力求創新呈現，讓文化傳承兼具深度與廣度，是台中市原住民族人珍貴文化資產。

林益陸指出，這次課程成果展以產業博覽會形式，展示包括魯凱與排灣族珠繡工藝、噶瑪蘭族特有香蕉絲工藝等多元作品；呈現中市原住民文化經濟軟實力。成果展主題為「鮭魚洄游」，以台中市的國寶魚櫻花鉤吻鮭為意象，希望更多年輕族人能回鄉創生部落。

部落大學執行長黃月桂說，今年部大課程以原住民族文化為主軸，朝向生活化、部落化、專業化與國際化方向辦理，並整合如弘光科技大學等相關教育資源，透過部落大學這個學習平台，落實原住民族教育自主權，且與國際接軌。

原住民族部落大學今日舉行結業典禮暨成果展開幕式，由陳副市長代表盧市長為結業生頒發結業證書，並表揚模範生。現場包括原民會主委林益陸、原住民族部落大學執行長黃月桂、市議員黃仁和朱元宏等人皆到場共襄盛舉；此外，市議員林榮今日原住民族部落大學今日舉行結業典禮暨成果展開幕式，由陳副市長代表盧市長為結業生頒發結業證書，並表揚模範生。

(中時 )