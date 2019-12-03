左鎮光榮休閒園區瓜果隧道，吸引遊客拍照打卡。（劉秀芬攝）

左鎮光榮休閒園區瓜果隧道的瓜果，都是在公所員工呵護下長大的。（劉秀芬攝）

台南左鎮化石園區開幕以來，為山區帶來觀光人潮，為了留住遊客，左鎮區公所邀請青農及各社區發展協會，在光榮休閒園區開辦左鎮農特產市集，7日試賣、8日開市，園區還栽種了蛇瓜、葫蘆瓜、南瓜等瓜果隧道供遊客觀賞拍照，期待未來每周末的市集，讓來左鎮的遊客有吃有玩有買，收穫滿滿回家。

光榮休閒園區位於左鎮化石園區對面，市集目前規畫了54個攤位，有蔬菜水果、農產加工品、美食、竹編等文創商品。左鎮區長李燿州表示，期望藉由這個農特產市集，讓左鎮農民的農產多一個銷售平台，同時推廣各社區發展協會的特色產品及伴手禮。

左鎮農特產市集每周末將於光榮休閒園區登場。（劉秀芬攝）

此外，公所也鼓勵有「有機農產品標章」、「CAS台灣優良農產品標章」、「產銷履歷認證標章」及「台灣農產生產溯源QR Code」三章一Q認證的農友參與市集，希望帶動左鎮農業轉型，藉活動增加農民收益及帶動左鎮地區周邊商圈發展。

8日開市當天，有新化社大的太鼓及灑舞部岸舞團原住民舞蹈表演；加入左鎮農特產品市集臉書並於現場合照上傳前100位，可獲得精美小禮物。另有蔬果安全標章認證有獎問答、農特產品拍賣等好康，且當天消費滿500元可參加蔬果套圈圈活動。

為了讓市集更好逛好玩，公所員工數月前即在光榮休閒園區拱形鐵架旁栽種各式藤類瓜果，在員工悉心灌溉照料下，瓜果欣欣向榮，蔓延成綠色隧道，造型奇特的蛇瓜、葫蘆瓜引起路過民眾拍照打卡，成功引起話題。

左鎮農特產市集每周末將於光榮休閒園區登場。（劉秀芬攝）

左鎮農特產市集每周末將於光榮休閒園區登場。（劉秀芬攝）

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