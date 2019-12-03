台中市一名33歲鄭姓男子，逛賣場撿到皮夾，卻未將撿到的皮夾送至派出所，還企圖持皮夾內的信用卡預借現金，後來皮夾主人報警，警方循線找到把侵占皮夾的男子，把他函送法辦。

台中市警察局第六分局西屯派出所接獲林姓女子報案，說她在西屯區某間賣場遺失皮夾，裡面有1萬5000元現金及各式重要證件，後來林女接到銀行簡訊通知信用卡被人拿去預借現金，才發現皮包遭人侵占。

警方調閱賣場監視器畫面，發現1名身著藍白色外套的男子涉有嫌疑，他在賣場發現林姓女子的皮包後，竟然將皮夾占為己有，之後又未經林姓女子同意，連續在超商及郵局的自動櫃員機檯操作，想要預借現金各2萬元，所幸都沒有預借成功。

後來警方調閱路口監視器，發現鄭姓男子是騎乘機車去犯案的，警方聯繫車主請鄭姓男子到案說明，他才坦承犯案，經警方移送台中地檢偵辦，依侵占及詐欺未遂起訴，警方呼籲，法網恢恢、疏而不漏，民眾切勿因一時貪念以身試法。

(中時 )