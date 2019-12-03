最美公路在通霄！公路總局發起台灣10大景觀公路票選活動，結果出爐，台61線111公里至121公里路段，從30條特色公路脫穎而出，以3萬4839票奪冠，白沙屯段依山傍海加上日落美景，更被譽為「西部的太麻里」，攝影師張文煥指出，落日大道有季節性，正中心的落點1年僅有2次，可遇不可求。

台61線新埔交流道往台1線省道方向為長下坡設計，筆直公路面對台灣海峽及新埔車站，透過鏡頭壓縮視角，會出現大片海洋的特殊效果，搭配夕陽美景，朝聖的遊客絡繹不絕，張文煥利用長鏡頭200mm以上的焦段，站立遠處捕捉太陽西下的瞬間，畫面美不勝收。

張文煥表示，西濱通霄往白沙屯路段，白天觀藍海、黃昏賞夕陽，除了有迎海彎道，季節性落日美景，每年只有2次，分別在6月中旬陽光往北移時，及7月中旬陽光往南移時，落點剛好在公路正中心位置，有如「懸日」十分浪漫；他提到，投票初期曾相差1300多票就被趕上，最終能順利奪冠，感謝民眾與鄉親大力催票支持，行銷通霄也提升落日大道的知名度。

張文煥分析，有些公路得空拍才可看到美景，一般人從地面角度就看不到，而台61線白沙屯路段美景，凡經過者皆能欣賞，不需空拍，是眾公路中最漂亮的。然而捕捉美麗畫面有風險，該處位於匝道口車流頻繁，警方避免車禍發生，常取締違規行為，呼籲遊客造訪遵守交通規則，隨時注意人車安全。

(中時 )