北市第三選舉區（中山、北松山）立委參選人有國民黨蔣萬安、民進黨吳怡農、民眾黨何景榮，而吳怡農日前自爆，小時候覺得蔣萬安的祖父、先總統蔣經國是壞人，害爸爸吳乃德沒工作，引發譁然。何景榮認為，選戰不應該淪落到「報父仇」的格調，希望吳放下心中仇恨，並承諾「我當選立委後，一定會想辦法幫您父親找到工作！」

國民黨副總統參選人張善政11月17日在幫蔣萬安站台時，批評吳怡農的伯父吳乃仁過去曾有台糖購地案、台苯酬庸等醜聞，呼籲選民別投吳怡農。吳怡農1日則嗆，蔣經國是壞人，害爸爸沒工作。

何景榮在臉書發文嘆，他印象中的吳怡農一直是心胸寬闊、心中沒有仇恨的年輕人，至少私下跟他講話，還有在媒體前塑造的形象都是如此，然而不知道是不是蔣萬安方面有人一直不斷攻擊吳的家人，才讓吳說出「蔣萬安的祖父，害我爸沒工作」，這選舉為了報復家族仇恨、解決私人恩怨？

何景榮說，應該維持君子之爭，像他至今沒攻擊過其他參選人的家人，以前認識的吳怡農從不是這樣的人，想問「難道真的為了報復老爸沒工作這樣的老鼠冤，才投身選戰、耗費大量社會資源，讓選民接受你家族的訴求嗎？」

何景榮也打趣地酸說，他從美國拿到博士學位時，也曾經流浪了1年半，深深理解吳怡農父親失業的痛苦「所以怡農，我何景榮當選立委後，一定會想辦法幫您父親找到工作！讓他老人家不再因為蔣萬安陣營或是其他人的打壓，而面臨找不到工作的窘境！」呼籲忘掉家族仇恨，愛我們的台灣爸爸，並邀請蔣、吳2人一起理性辯論政策。

(中時 )