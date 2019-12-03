華為前員工李洪元因離職補償問題，被公司控告敲詐勒索，遭刑事拘留近251天，最後終於獲釋。華為公司終於在2日晚間回應，尊重司法機關的決定，並表示支持李洪元用法律維護自己的權益。但網友不買單，痛斥孟晚舟被抓一點也不冤，華為是黑心公司。

一名華為工作了整整12年的基層員工李洪元，2018年1月在公司表態不續約的情況下，依據勞動法，和人資部門協商拿了人民幣30萬元（約新台幣132萬元）的離職賠償費卻換來251天牢獄之災的遭遇，經媒體揭露後，引起熱議。

最後12月2日晚間，華為做出正式回應，稱「華為有權利，也有義務，並基於事實對於涉嫌違法的行為向司法機關舉報」，「支持他（李洪元）運用法律武器維護自己的權益」，被陸媒批死不道歉。最後法院認為犯罪事實不清、證據不足，決定不起訴，李洪元才出獄並獲得10萬元的國家賠償。

外界表示，李洪元脫身的關鍵，是他提供了當初與人資談判時的錄音，證明自己沒有勒索。美國制裁激發了中國民眾大力支持華為，批評華為會引來「不愛國」的質疑，在這2天內，大量的華為粉絲都轉黑，因為他們覺得華為變了。

(中時電子報)