明年大選，小黨競爭激烈，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲3日接受網路媒體專訪時指出，過去3年半民進黨單獨過半，看的是極度傲慢，整桌拿走，如果民進黨沒過半，小黨又分散，以他對民進黨了解，各個擊破對民進黨來說太容易。

面對明年總統選舉，柯文哲表示，開始要鼓勵理性，總統就這3個人，不投也可以，然後政黨票要投誰，一個一個看會比較恰當，是不是可以讓人民回歸到理性，這才是一個公民社會要推廣的。

至於如何在親民黨和民眾黨做選擇？柯文哲說，每個人還是有自己的喜好，他的立場還是認為三黨不過半、台灣重開機。

主持人問在親民黨、時力競爭下，怎麼替民眾黨拉票？柯文哲指出，可以告訴選民，如果選票太分散的話會沒有效果，會被民進黨各個擊破。

柯文哲認為，對民進黨來說，過去3年半看到的是單獨過半的極度傲慢，整桌拿走，如果是民進黨沒過半，但小黨分散，以他對民進黨了解，各個擊破對民進黨來說太容易，民進黨執政不怎麼樣，選舉還是厲害。

(中時 )