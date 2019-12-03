疾管署今天公布上周國內新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲女性，赴泰國旅遊感染麻疹，回國就醫三次，一開始以為是感冒，還被診斷為泌尿道感染，直到最後一次才確診，傳染期間搭乘過公車，加上在不同診所、醫院轉診就醫過，目前已初步掌握個案接觸者多達480人。

11月18日、19日和20日，特定時段搭乘過644公車、忠孝幹線以及綠8公車的公車族需注意！疾管署今日公布上周新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲女性，傳染期間搭乘過上述路線公車，提醒這期間搭車的民眾，自主健康管理18天，若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速就醫。

今年國內已累計有134例麻疹病例，其中80例為國內感染（57例為接觸者），54例為境外移入病例（46例為本國籍民眾）；感染國家則以越南18例、泰國14例及菲律賓7例為多。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，該名30多歲女性，研判在泰國受到感染，返國後出現喉嚨痛，紅疹等麻疹症狀，2度到診所就醫都以為是感冒，第二次是因呼吸會喘，醫師診斷為泌尿道感染，直到25日醫院，被懷疑是麻疹，就醫歷程長，發病後五天才懷疑是麻疹，因此接觸史匡列到480人。

疾管署副署長羅一鈞提醒，由於跨年、農曆春節等假期將至，國人出國旅遊的機會大增，尤其鄰近國家的麻疹疫情雖多呈下降趨勢，但泰國疫情仍持續，今年截至11月16日已累計報告5800餘例，高於去年同期，其中21例死亡，發病率以南部陶公府及北大年府為高，近期疫情仍在上升趨勢，民眾得要注意。

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，請務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2至4周前可自費接種1劑疫苗；一般民眾（尤其是1981年後出生的成人）赴流行地區前可就醫諮詢評估自費接種需求。

(中時 )