台南市烏山頭水庫正興建太陽能電板，國民黨台南市立委參選人蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠、李武龍等人擔心汙染飲用水，3日炮轟民進黨非核家園破功，供電跳票，不顧學者環保團體強力反對，沒有環評即架設太陽光電板汙染民生用水，如果一意孤行將率市民到市府抗議。市府表示，此案為中央列管及審核權責，同時放眼國際水面型太陽光電設備不會影響水庫水質。

蔡育輝、蔡淑惠、李武龍、林燕祝與市議員王家貞、尤榮智、盧崑福及台南市環保聯盟理事長黃安調等人，3日中午在台南市議會舉行「空汙之後、再水汙，台南人好幸福？」記者會。

蔡育輝怒批民進黨良田種電毀了良田，現在連供應高雄、台南民生用水的烏山頭水庫也要種電，引起鄉親恐慌紛紛前來陳情，台南市這麼多地方可種電，為什麼要選烏山頭水庫，種出來的電，台電還要花數十到百倍的經費建配電輸送系統，得標的星曄綠能公司還保證水質，這不是很可笑嗎？到底圖利誰？

李武龍更氣憤指出，在地人都不知烏山頭水庫種電，真的很可笑，大家都在問為何不做環評？明明依水保法，水庫不能開發卻種電，太陽光電板為何不種在地層下陷區和山坡地上？得標廠商都敢做出3項保證，台南市政府敢背書嗎？民進黨敢保證光電板不會汙染民生用水嗎？民進黨蠻橫的水庫種電作法，讓人不得不合理懷疑官商勾結？

林燕祝提到種電火氣全來，她說，有民眾拿著受種電影響的蔬果和養殖魚跟她哭訴，高麗菜變的小小的，魚也養的變「魚仔兒」，為什麼會變這麼小？這都跟太陽光電板會產生汙染有關。台南市民因為空氣汙染每天在『吸毒』，現在又要因為民生用水受汙染，每天要「吃毒」，民進黨為什麼要拿人民生命開玩笑？

蔡淑惠則指出，民進黨不要核電，又無法提供充足的電力，沒有任何配套之下硬推再生能源，太陽光電板對生態的影響，環保專家學者一再提出質疑，面對這種衝擊，民進黨為何不顧外界強力反彈硬推，烏山頭水庫種電要給誰用？

黃安調指出，民進黨為何不做環評？大家都關心，水是會依季節而做不同變化，若太陽光電板遮蔽，將會阻卻光合作用，烏山頭一年仍能提供1億5000萬噸的民生用水，只要維護得宜還可再用50年，未來還可做引水道，但現在卻因為水利會這外行越俎代庖在種電，出了問題誰負責？

市府經發局回應指出，此案係配合「行政院太陽光電2年期推動計畫｣，由經濟部水利署列管，嘉南農田水利會辦理公開招標，規畫設置容量13MW，面積約13公頃；另外，依據《農田水利會灌溉蓄水池設置太陽光電設施管理原則》規定，除著重在保護設施不影響灌溉蓄水池安全、蓄水功能及不汙染環境等外，更規範設施容許設置總面積不超過滿水位面積50％；水庫水位面積約980公頃，本案僅佔約1.3％，不需辦理用地變更，僅需依規定取得能源局電業籌設許可。

至於水面型太陽光電設備主要係太陽能板結合浮筒鋪設在水面上，面板不會直接碰觸到水面，且浮筒均採耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出材質。另外，依水利署水利規畫試驗所研究，太陽光電不會對水庫水質造成汙染，同時可減少蒸發，遮蔽太陽光，減少庫區內藻類孳生，以減少水質優養化的發生。放眼國際，如日本、韓國、英國等，以及國內高雄阿公店水庫、新竹寶山水庫、金門金湖水庫等均無汙染水質的案例。

(中時 )