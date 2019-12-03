台中市原住民族部落大學3日舉行結業典禮，今年度共1114名結業生，並遴選出43名模範生，其中，高齡90歲的楊李茶花阿嬤，修習噶瑪蘭香蕉絲工藝，展現活到老學到老精神。

副市長陳子敬表示，市長盧秀燕上任以來，改善原住民生活，市府自編50萬元獎金給去年榮獲優等獎的部大團隊。

和平區白鹿吊橋原本封閉7年，透過市府的經費支持及品質管控，今年4月終於動工修復，即將於今年12下旬完工啟用，往返路程將從原先的90分鐘變成10分鐘，未來市府將持續支持原住民文化傳承並為原住民族謀福利。

市府原民會主委林益陸指出，部落大學今年度開設文化探索、職業產業、社區營造及社群實用等四大學程，開課數達68門，學習時數總計1440小時。

此外，並出版6冊課程教材包括語言教學2冊、傳統技藝2冊、傳說故事1冊、傳統歌舞1冊及2冊傳統知識刊物，力求創新呈現，讓文化傳承兼具深度與廣度，是台中市原住民族人珍貴文化資產。

該課程成果展以產業博覽會形式，展示包括魯凱與排灣族珠繡工藝、噶瑪蘭族特有香蕉絲工藝等多元作品，呈現中市原住民文化經濟軟實力。成果展主題為「鮭魚洄游」，以台中市的國寶魚櫻花鉤吻鮭為意象，希望更多年輕族人能回鄉創生部落。

部落大學執行長黃月桂表示，今年部大課程以原住民族文化為主軸，朝向生活化、部落化、專業化與國際化方向辦理，並整合如弘光科技大學等相關教育資源，透過部落大學這個學習平台，落實原住民族教育自主權，且與國際接軌。

(中時 )