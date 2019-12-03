新竹市育賢國中創校64年來首座通學步道3日正式啟用。（陳育賢攝）

新竹市育賢國中創校64年來從沒有1條安全的通學步道，市府特別打造的環校518公尺步道3日正式啟用，市長林智堅特別與老中青3代校友與社區居民一同漫步在步道上，共同為學校寫下歷史性的一刻。

市府指出，育賢國中是新竹市目前唯一沒有通學步道的學校，全校近千名學生與光鎮里的社區居民時常要與車爭道、險象環生，在市府全力支持與協助下，育賢國中主動退縮校地，打造環校518公尺的景觀通學步道，造福周遭社區居民與師生。

教育處表示，育賢國中位於車流量大的南大路上，周遭社區地狹人稠，每逢上、下課時段師生人車爭道，相當危險。

此次育賢國中透過新校園運動，市府再投入1463萬經費，除了校園圍牆退縮，拆除老舊車棚與重塑校門景觀，打造寬1.5到4公尺的環校通學步道。

林智堅指出，育賢國中與市府團隊一起努力，主動退縮校地與社區居民共享，不但創造了安全的人行空間，用心改變老舊校園印象，工程設計上則是利用穿透是綠圍籬，讓視覺更加通透，營造出兼具安全與美感的校園風貌，不只造福光鎮里及附近社區，連一旁的陽光國小也受惠，是學校與社區共創3贏共好的典範。

而市府近年啟動全市通學步道改善計畫，積極向中央各單位爭取經費，已投入超過1.5億推動14處通學步道改善，今年起陸續完工，全力要讓學生有安全的上學、放學通行空間。

(中時 )