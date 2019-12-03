卡神卡到綠 民進黨譴責國民黨蓄意連結 15:452019/12/03 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 卡神卡到綠 民進黨譴責國民黨蓄意連結。本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 卡神楊蕙如等人因散播假消息遭起訴，民進黨今發嚴正聲明，楊蕙如案與民主進步黨毫無關係，並譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙聯結。 聲明指出，民進黨嚴正反對製造及散播任何假訊息。日前也針對假訊息對民進黨的攻擊事件，持續採取法律行動。今日更進一步召開記者宣示決心，絕不縱容任何造謠抹黑。 聲明強調，有關楊蕙如等人的司法案件，本黨全力支持司法單位的偵辦調查，希望司法能儘速查明全案真相，相關當事人如有涉違法情事也應負起法律責任。 (中時 ) #楊蕙如 #蘇啟誠 #謝長廷 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 胡志強：國民黨沒那麼笨！不會賣台 12:292019/11/30 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 澳網友留言共諜收民進黨錢 民進黨：子虛烏有 16:592019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓支持度韓黑驚：好鐵！ - 政治 聲淚俱下痛罵蔣經國？網嘆：吳怡農玩完了 - 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 - 政治 他們也跳船？韓家軍再添新戰將！ - 政治 砂石案後韓蔡最新民調 八趴不見了！？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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