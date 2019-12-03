卡神楊蕙如等人因散播假消息遭起訴，民進黨今發嚴正聲明，楊蕙如案與民主進步黨毫無關係，並譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙聯結。

聲明指出，民進黨嚴正反對製造及散播任何假訊息。日前也針對假訊息對民進黨的攻擊事件，持續採取法律行動。今日更進一步召開記者宣示決心，絕不縱容任何造謠抹黑。

聲明強調，有關楊蕙如等人的司法案件，本黨全力支持司法單位的偵辦調查，希望司法能儘速查明全案真相，相關當事人如有涉違法情事也應負起法律責任。

(中時 )