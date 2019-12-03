快速流感病毒分子檢測操作簡易，可於15分鐘內完成檢測。（榮總新竹分院提供／羅浚濱新竹傳真）

台北榮民總醫院新竹分院為照顧偏鄉居民的健康，避免流行性感冒重症併發嚴重症狀，今年1月率先引進新穎的流感病毒快速檢測分子檢驗技術，15分鐘內提供快速且精準的流感病毒檢測結果，遠優於傳統檢測方式。

榮總新竹分院病理檢驗科主任楊婉華指出，流感每年10月開始流行升溫，12月進入高峰期持續至隔年2、3月，但今年初流感卻有持續增加並延長至8、9月的現象。

她說，每年隨季節性爆發的流感，會導致特殊體質如糖尿病、肝腎病變、慢性肺部疾病及免疫不全者，併發嚴重症狀，甚至導致死亡，衛福部統計資料顯示，流感併發重症死亡以50歲以上族群為主，因此預防流感併發症，早期診斷與治療非常重要。

榮總新竹分院1月啟用新穎的快速流感分子檢測技術，1至7月共收治類流感症狀病例計1785位，初步篩檢為流感陽性病例有300例，陽性率為22.4％，其中又以A型流感病毒為主，佔了所有陽性率的79.9％。

其中，以快速分子檢測法進行檢測者計1273例，陽性率為15.6％，以傳統檢測法檢驗者計512例，陽性率為6.8％，顯示快速分子檢測法有較高的陽性檢出率。

楊婉華指出，快速分子檢測法具有降低病人因採集檢體的不適感、提高陽性檢出率、降低人為誤差及降低群聚感染風險等優點，除可提供門、急診及住院患者更精確的檢驗效能外，更有助醫師在短時間作出即時準確的治療決策，進而避免院內傳染或社區群聚感染，降低流感併發重症甚至導致死亡的發生病例。

(中時 )