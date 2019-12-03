竹子搭成的大型鞦韆「海盜船」，讓孩童體驗新型刺激的盪鞦韆玩法。（中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

運用廢棄課桌椅、輪胎及紙箱等素材，就能打造出吸引孩童注意、動腦的遊樂器材。（中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

擺脫一成不變的公園罐頭遊具，打造激發創意的街頭遊樂園，國立中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合辦「街頭玩童─鹽埕兒童街頭遊戲日」，運用廢棄課桌椅、輪胎及紙箱等素材，在高雄市鹽埕區馬雅各公園打造迷宮、紙飛機、機器人及海盜船等具挑戰性的新穎遊具，讓兒童鍛鍊手腳並用能力、激發創意的想像。

中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授宋世祥指出，「設計思考」課程的學生依照兒童的年紀、體力及想法，發揮環保與創客精神，設計四項手腦並用的遊具，實測結果，孩子們百玩不厭。

「跳跳包浩斯」由許多不同角度的斜坡組合而成，增加了遊戲的難度，激發出孩子的挑戰精神；運用桌椅排出迷宮的「Mini Maze」，讓兒童鑽進探險、尋寶、找出口；竹子搭成的大型鞦韆「海盜船」，也讓孩童覺得刺激有趣，歡笑與尖叫聲不斷。「獨木橋」則透過不同高度的設計，訓練兒童的平衡與探索的能力。

活動也設有「手作創作區」，用紙箱、輪胎、木工工具幫助孩子激發創意，也讓親子聯手玩出紙箱的多變樣貌。家長認為，中山大學師生創作的遊具沒有制式玩法，兼具挑戰性與趣味性，讓孩子們發揮創意、保持興致。

高雄特公盟團隊成員長期在高雄推動特色公園，宣導兒童遊戲權的重要性，「街頭玩童─鹽埕兒童街頭遊戲日」也獲得教育部大學社會責任計劃、高教深耕計畫，及在地里長、店家的支持，與中山大學一同為打造友善創意的社區環境努力。

(中時 )