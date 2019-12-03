「原鄉原民葫蘆墩」宣傳記者會端出原民特色美食

「原舞曲文化藝術團」演出「原野戰歌七日讀」精彩片段

台中市葫蘆墩文化中心將於7日舉辦「2019原鄉原民葫蘆墩」活動，透過歌舞表演及部落市集，將難得一見的慶典氛圍原味呈現。8日下午演奏廳還有「原舞曲文化藝術團」盛大公演泰雅族文學歌舞劇「原野戰歌七日讀」，演繹泰雅知名作家瓦歷斯諾幹的文學作品。

宣傳記者會由夏清章演唱阿美族組曲，並邀請「原舞曲文化藝術團」演出「原野戰歌七日讀」精彩片段。現場安排打獵豐收的部族美食品嚐，端出布農族烤全豬及排灣族吉納福等原民特色美食，與民眾分享參與慶典的喜悅。

葫蘆墩文化中心主任林長源表示，大台中有16原住民族群，且多長住在山線地區，因原民文化活動相對較少，今年首度舉辦「原鄉原民葫蘆墩」活動，希望讓社會大眾更了解原住民族群的璀燦多元文化，活動當天在葫蘆墩文化中心粉絲頁按讚送原住民圖騰折扇。

本周六「2019原鄉原民葫蘆墩」由台中市政府文化局、台中市文化建設基金會與台灣原住民族傳統文化暨領域保護協會合辦，上午10時至下午4時於戶外廣場設置原民特色美食、原風文創手作、小農特產的部落市集，與live演唱及傳統舞蹈表演，邀請民眾親臨體驗原民文化。

週日下午2時30分由「原舞曲文化藝術團」演出泰雅族文學歌舞劇「原鄉戰歌-七日讀」，結合傳統現代舞及戲劇等跨界表演藝術的原創歌舞劇，演繹泰雅作家瓦歷斯諾幹的文學作品，購票請洽兩廳院售票系統或葫蘆墩文化中心。

(中時 )