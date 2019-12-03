民進黨前立委沈富雄認為韓國瑜肯定會在歷史留名。網友則諷刺，賤招還是民進黨使的多。(擷取自沈富雄臉書)

國民黨總統參選人韓國瑜日前呼籲，接到電話民調就喊唯一支持蔡英文，引來諸多議論。韓國瑜昨強調不是開玩笑，而是策略。民進黨前立委沈富雄則認為，韓國瑜會輸得慘烈，且使出這一賤招肯定會在歷史留名。對此，網友諷刺表示「賤招還是民進黨使的多，嘆為觀止」。

沈富雄在臉書指出，韓國瑜丟出驚人一招，先是要支持者「拒答」，8小時後改為「唯一支持蔡英文」，韓的鐵粉們，包括學者、專家及名嘴跟進，並稱韓幕後有高人指點、現代版的空城計以及頭文字Ｄ戰術等。

然而，沈富雄觀察韓出招前後的民調後，發現一、蔡走勢持平或緩跌，直到最近一次急升；韓走勢緩跌，直到最近一次急跌。二、遵守韓的指令，而訛稱「支持蔡英文」者小於1%，約10-12萬人。三、蔡的急升是最後一波含淚投蔡的，約8%，百般無奈，由「未決定」改投蔡，因為對韓絶望。

沈富雄認為，一個可能的未來國家領導人，為了處理自己的危機，竟可教人民使出詐術行騙，就算藍營的人也看不下去。他說韓國瑜會輸，而且會輸得慘烈，這本是兵家常事，但使出這一賤招肯定會在歷史留名。

對於沈富雄言論，網友紛紛諷刺表示「賤招還是民進黨使的多，嘆為觀止」、「這不叫詐騙吧！這也跟回答路上發問卷的情形一樣，為何要跟陌生人據實以告。真正詐騙犯應該是蔡英文的假博士學位吧」、「老人家真不能接受新時代進步的選戰」、「小英的就戰術，韓的就詐術？」、「所以用網軍就很高尚嗎？」

(中時電子報)