香港今日再傳警察開槍攔截民眾 16:352019/12/03 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為香港鎮暴警察（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港今日再傳開槍事件，港媒報導指有警員在九龍常樂街行動期間開了一槍。現場消息稱，今日中午便衣探員在現場開一槍攔停7人，詳情仍在了解中。警方於現場拉起封鎖線調查。 (中時 ) #今日 #現場 #香港 #封鎖線 #探員 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸嗆報復仍願簽貿易協議？關鍵藏在川普聲明 10:072019/11/30 國際 反送中致旅客銳減 港航傳遭斷油危機 15:172019/12/01 兩岸 百名香港群眾聚集美國領事館 希望川普解放香港 16:142019/12/01 國際 香港航空節流 停止娛樂播放服務 23:412019/12/01 兩岸 反擊川普簽港法案 專家曝陸將踩美死穴 05:022019/12/02 國際 香港航空台北分公司正常營運 總公司今日會就停牌做出說明 15:162019/12/02 財經 財政惡化 香港航空或被撤牌 16:002019/12/02 財經 香港航空表明會照常營運，未來數個會月減少運力和航班，並進一步整固網絡 17:222019/12/02 財經 港航財務拉警報 未改善恐撤照 04:102019/12/03 兩岸要聞 不稱台為國家！美亞太助卿：美信守一法三公報 10:302019/12/03 國際 兩岸熱門新聞 北大方正集團首現債券違約 規模達人民幣20億元 - 兩岸 - 工商 陸媒警告亂港勢力 駐港解放軍非擺設 - 兩岸 陸反制美涉港法案 林鄭：配合中央及跟進 - 兩岸 受美香港法案影響 第一階段貿易協議年前無望 - 兩岸 官媒警告亂港勢力 駐港解放軍非擺設 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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