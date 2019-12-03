曾來台發展的港星唐文龍，50歲的他身材健壯，健身、練武功、打泰拳樣樣來，一點也看不出歲月的痕跡，反倒散發一股成熟男人的韻味和淬煉。天生一刻不得閒的他，直言自己沒辦法「耍廢」度日。人生邁向知命年的他，工作時埋首享受，閒暇之餘則熱衷探索自我，不但習武挑戰人體極限，在硬漢的外表下，他也探究命理哲學，細膩過生活。

唐文龍從小為了「生存」養成健身習慣，他10歲移民美國，不識英語又瘦小的他常常被同齡的白人同學霸凌，往往只有被打的份。而學校除了他是華人以外，還有2個台灣學生， 3人稱兄道弟、自然而然地玩在一塊，其中一位是新東陽總經理麥升陽。他稱麥「老大」，被欺負時麥會打架幫出頭，「他後來直接罵我『要懂得反擊啊！不然兄弟怎麼照顧你一輩子』，所以我後來每天寫完功課、看電視都在練伏地挺身、仰臥起坐等等，我甚至把單槓掛在房間門口，不管白天還是半夜，每回經過都拉一下，把胸肌和背肌練起來，變壯了自然也不會被欺負。」而他與麥升陽相識近40年仍十分要好，2013年麥與宋紀妍的婚禮，唐文龍還飛來台灣當伴郎。

唐文龍身材健壯，習武、健身、打泰拳樣樣來。（粘耿豪攝）

唐文龍因為愛唱歌表演，大學一畢業就回香港找機會出道，90年代在台灣出過3張專輯，和鍾漢良、吳宗憲主演電影《超級班長》，他以魔鬼班長廣為人知，隨後便回港轉戲劇跑道發展，近年來演藝事業重心在香港、大陸。2017年唐文龍在港劇《溏心風暴3》飾演外遇渣男，魅力無限迷倒一票觀眾，一嘗爆紅滋味。

唐文龍習武多年，最新主演的電影《葉問之九龍城寨》就派上了用場，「我在香港拜詠春大師江志強為師，已學詠春拳10幾年，除了詠春拳，也學洪家拳、兵器」，他近來更迷上賽車的飄移甩尾技巧，笑稱自己喜歡從混亂中找到平衡。

唐文龍拜師學詠春拳10幾年，架勢十足，在最新主演電影《葉問之九龍城寨》派上用場。（粘耿豪攝）

唐文龍除了有健身、練武的毅力，他研究命理也悟出心得，坦言在演藝事業最低潮時完全沒收入，為了省錢哪都不去，專心宅在家找事做，「那時除了做運動就沒事幹了，心比較亂沒辦法集中」，某次接觸初階的命理書後，就讀出興趣來了。他分享：「接觸命理後，反倒變成精神支柱，瞭解自己的命，心就變得開闊，能夠釋懷。」

唐文龍鑽研命理至今持續專注了10個年頭，替人算命已累計超過2000人，他謙虛地表示自己不是大師，只是偶爾替有緣的朋友看命，他逗趣分享幫人講命要委婉也要懂世故，遇到對方命差時不能隱瞞，要有技巧地想辦法讓當事人聽得進去，就如同心理諮商，他也感悟「命有高低，但從來不歧視，也不分好壞，因為會遇到不同的際遇和時空，自有發展。人生從來不是公平的，只能自己盡全力做到好。」面對生活唐文龍保持樂觀，每種學習必有其用處，藝多不壓身，他隨時做好準備上場。

(中時 )