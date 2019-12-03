新竹市議會3日3讀通過2020年度新竹市總預算案，市府此次歲出編列236.03億元，議會審議後刪減0.7億元，刪減後歲出預算235.33億元，其中資本支出預算55.43億元主要投入公共建設，占歲出總預算23.55％，高於去年全國縣市平均、更創下新竹市10年來新高。

市府指出，新竹市明年起將進入黃金建設時代，2020年度將挹注公共建設等資本支出達55.43億元，包括公道三新闢道路工程用地費及工程費5.54億元、步行城市計畫3.4億元、提升道路品質計畫1.63億元。

另還包括漁人碼頭、17公里海岸及頭前溪左岸水環境改善工程1.84億元、國際展演中心新建工程1.97億元、新竹市立圖書館新館與兒童探索館整建工程1.7億元、市立棒球場新建工程1.84億元、香山綜合休閒運動館新建工程1.45億元、國中小老舊校舍與幼兒園園舍整建工程4.65億元及補助中小學冷氣設備1.5億元的「降溫計畫」等多項重大基礎建設。

市長林智堅表示，市庫雖並不寬裕，但是近5年來，市府團隊做好各項市政建設規畫，成功向中央爭取超過155億元經費，讓城市脫胎換骨，為市民打造宜居幸福的城市。

在獲市議會議長許修睿及議員的支持通過總預算後，市長林智堅立即赴議會向議長許修睿及議員們致意，感謝議會支持，強調會秉持財政紀律，將每1分錢用在刀口上，以穩健務實精神，全力以赴投入建設，希望讓市民感受城市的進步。

(中時 )