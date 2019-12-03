年末古裝大戲《慶餘年》11月26日播出後，短短五天網路熱烈討論，首播當天更衝上微博熱搜，網友除了討論劇情外，該劇男配角更是吸睛，是《陳情令》爆紅的肖戰，被譽為是《慶餘年》中的「鑽石男配」，即使只是配角之一，卻有著令人無法忽視的光芒。

肖戰再度接古裝，但個性完全不同。（圖／WeTV提供）

28歲的肖戰自夯劇《陳情令》播出後，登頂成為新一代偶像男神。他在《慶餘年》中飾演言冰雲，並演唱劇中片尾曲〈餘年〉，從開播前預告「捨身潛伏，寵辱不驚」一句話道盡他為國家當質子的心聲。而言冰云個性內斂冷峻，和《陳情令》中的魏無羨活潑外放完全相反，反成焦點之一。網友後來得知這兩部戲幾乎是同期拍攝時都大感意外，沒想到肖戰的演技可以收放自如。

肖戰在《慶餘年》中面容消瘦憔悴讓粉絲心疼，沒想到是化妝師的巧手。（圖／WeTV提供）

只是粉絲心疼肖戰看起來似乎更加消瘦，尤其相較其他人物，言冰雲在預告中明顯氣色欠佳。看過原著的書迷紛紛熱心解釋，原來言冰雲身為人質，角色設定就是忍辱負重，肖戰是靠著化妝師巧手，才呈現出憔悴樣貌。現年28歲的他，戲外曾接受訪問透露，希望自己十年後事業有成，但盼自己47歲後別再做這行了。

此外肖戰也稱讚，《慶餘年》的科幻設定，將現代和古裝做了結合，呈現效果非常有趣。在首播當日「肖戰慶餘年片尾曲」上熱搜後，「慶餘年服化道」（服裝、化粧、道具）又接力被網友熱議，支持不靠美顏濾鏡後製呈現演員們的真實樣貌。

(中時電子報)