台中城市吉祥「石虎家族與歐米馬」裡的姊姊「樂虎」3日歡慶永遠5歲的生日，市長盧秀燕在市政會議開會前和「樂虎」擁抱慶生，還贈送「中山73影視藝文空間電影票」，祝福生日快樂。
在花博擔任吉祥物階段性任務結務後，「石虎家族與歐米馬」無縫接軌接下台中城市吉祥物新工作。
盧秀燕重視城市吉祥物，臉書粉絲專頁也PO文，要大家記得「樂虎」生日，要市民猜猜她準備什麼生日禮物，展現城市首長與吉祥物的好感情。
生日禮物答案曉，盧秀燕贈送「樂虎」的生日禮物是「中山73影視藝文空間」電影票，中山73影視藝文空間位於台中市中區中山路，是老屋改造而成，結合電影放映、藝文展演、等複合功能，影視廳搭配頭等艙等級的沙發座椅，為台中第一座放映精緻電影為主的藝文空間。
新聞局表示，受大小朋友喜愛的吉祥物「石虎家族與歐米馬」原為台中花博吉祥物，盛會圓滿落幕後，盧秀燕聘請他們擔任「台中市城市吉祥物」，出席台中各種活動，持續為市政努力、行銷台中。
(中時 )
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