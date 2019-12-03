親民黨總統參選人宋楚瑜今天下午前往競選總部視察及慰問志工。（林縉明攝）

親民黨總統參選人宋楚瑜競選總部首度曝光，咖啡吧大玩創意把總統副總統及不分區立委參選人名字融入菜單。（林縉明攝）

親民黨總統參選人宋楚瑜競選總部布置完成，宋楚瑜今下午首度帶著媒體一起開箱競選總部，同時慰問志工辛勞，對於競選總部花費不到一個禮拜布置，宋楚瑜很滿意頻頻點頭，宋楚瑜表示，從競選總部用非常短時間內完成，就可以看到這個團隊的執行力及向心力，值得人民寄望及期待，競選總部預計一個禮拜內正式對外營運。

宋楚瑜競選總部位於延吉街與仁愛路四段口，佔地超過250坪，共有地上2層、地下1層，地下樓層主要是團隊辦公區，1樓除大螢幕宋楚瑜、余湘大螢幕主視覺外，還設計咖啡吧台，提供楚瑜高山青、余湘奶茶、明智巧克力、宥彤可可飲、中華民國派等點心飲品，用創意宣傳不分區立委名單。

競總牆面設有自由民主是非賣品等競選口號，宋楚瑜說，自由民主是台灣基本DNA，邀發揮凝聚力為人民好好創造未來願景，民主至上人民優先則是要解決人民期望解決的問題，在立法院替人民發聲。

對於咖啡吧品項取名楚瑜高山青，宋楚瑜說，這意味不是個人高矮，而是台灣民主自由就像高山青永續經營，只要有信心跟青春永遠再一起。

對於近日鮮少有公開行程，宋楚瑜解釋，近期團隊在處理很多事情，像是競選總部，拍攝宣傳短片等，相較其他人花長時間進行前置作業，團隊用最短的時間做到位，競選總部預計一周內對外營運。

(中時 )