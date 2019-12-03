2020總統大選倒數計時，統獨議題引發爭論，台北市長柯文哲3日表示，大家都知道統獨是假議題，但為何還存在20年，答案是它很有效，因為仇恨跟恐懼還是政黨動員最便宜的方法。

離明年選舉剩1個多月，柯文哲談到總統大選時指出，要不是因為香港問題，否則這次選舉蔡英文總統一定很難選，但蔡嘗到甜頭，只要煽動對大陸的仇恨就能操作，柯酸說，也不能怪蔡總統，「她就是忍不住，因為實在太便宜有效」。

柯文哲說，大家都知道統獨是個假議題，但為什麼還是存在20年，答案就是它很有效，仇恨跟恐懼還是政黨動員最便宜的方法。

柯文哲進一步批評，蔡總統給他的感覺就純粹想當總統，但是要那個位子想幹什麼？很多政治人物想當官，但問要幹什麼反而講不太出來，這就是最大問題。

柯文哲指出，去年台灣最大黨叫「討厭民進黨」，過去1年來民進黨根本什麼都沒做，他分析，只有2個因素，香港反送中，另一個是第二名比你差，若把國民黨參選人韓國瑜和香港因素扣掉，「小英沒有理由贏這麼輕鬆」。

他認為，明年選舉一結束就會水落石出，蔡總統還是要面對問題，馬上浮出檯面的就是明年9月ECFA到期，還有司法改革沒有做、年金、一例一休等內政問題，還是要面對。

(中時 )