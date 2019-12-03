為了報復美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，陸外交部2日宣布暫停審批美國軍艦赴香港休整的申請，不過美國軍事專家費學禮表示，北京此一決定，反而會刺激美艦前往台灣的意願。

據美國之音（VOA）報導，針對陸方宣布暫停審批美軍艦機來港休整申請，以及將對包括美國國家民主基金會等多家非政府組織祭出制裁等反制作為，美國軍事專家、國際評估與戰略中心資深研究員費學禮（Richard Fisher）表示，大陸此舉不僅凸顯美陸兩軍關係很脆弱，且台美灣軍事交流可能提升。

費學禮解釋，北京決定禁止美國海軍軍艦訪問香港，可能只會凸顯以美陸兩軍接觸為媒介改善兩國關係是不可靠的，同時也將凸顯美國需要尋找更加可靠的補給港口；此時，華府存在強烈支持美國軍艦開始訪問台灣的呼聲，而北京這項決定所產生的影響，是可能進一步提高美國向台灣派遣艦船的意願。

報導並引述美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）指出，美艦被拒香港停泊，影響將很小，美國從來也沒有真正依靠香港。美國政府一貫瞭解，大陸政府可以自行作出任何決定。

法新社報導也指出，新加坡南洋理工大學安全問題研究員拉斯卡（Michael Raska）表示，從軍事角度看，不在香港停靠，對美軍艦隊的運行並無實質的差異，因為他們可以使用區域內的很多海軍基地，但此一決定也傳達了美陸關係將變為更為緊繃。

而路透社報導指出，香港今年6月爆發大規模抗議示威以前，基地設在日本的第七艦隊旗藍嶺號兩棲指揮艦曾經在香港停靠。不過，8月份以來北京已經拒絕兩艘美軍艦船到港訪問。

事實上，美國2017年年底時通過的「2018財政年度國防授權法」（NDAA FY2018）中，國會曾提出7項對美國行政部門不具強制力的國會意見，其中就指出考慮重啟美、台海軍軍艦停靠的可行性與可能性，當時還引起大陸駐美公使李克新高分貝嗆聲，表示此舉違反大陸的《反分裂法》，並嗆「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時」。不過，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）當時表示，國會意見沒有強制要求川普必須執行。

(中時電子報)