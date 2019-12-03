「黑豹男星」麥可B喬丹、傑米福克斯、「驚奇隊長」布麗拉森領銜主演的《不完美的正義》今天凌晨釋出主預告，將當今世代最具啟發性和影響力的人權律師—布萊恩史蒂文森的真實故事搬上大銀幕。身為電影監製並主演的麥可B喬丹表示：「當一個演員幸運地達到了某種高度，無論如何我們都必須有所選擇，要用自己的力量為世界做些什麼。在深入了解人權律師布萊恩史蒂文森他的人生經歷之後，我感到非常強烈的使命感要說好這個故事，因為『他就是我們現實生活中的超級英雄！』」

布麗拉森。（華納兄弟提供）

布萊恩史蒂文森（麥可B喬丹 飾）從哈佛大學法學院畢業後，婉拒了許多條件優渥的工作機會，反而選擇前往阿拉巴馬州，與當地人權鬥士伊娃安斯利（布麗拉森 飾）一起成立平等司法倡議小組，致力於為窮困的人、遭受司法誤判的人、或是沒有能力雇請律師的弱勢族群提供適當的法律代表及辯護。他剛開始承接的一宗案例，也是司法史上最具煽動性的冤案之一「華特案」，冤案主角華特麥米利（傑米福克斯 飾）是一名非裔美國人，他於1987年被控謀殺一位18歲的年輕女子，雖然有多位親友擔保他的不在場證明，但是急於破案的警方卻在輿論壓力下，壓下一切能證明他清白的證據，並捏造對他不利的口供，把謀殺罪名強行加諸在他身上，在尚未開庭審判的前一年就把他打入死囚大牢。

麥可B喬丹（左）與傑米福克斯。（華納兄弟提供）

直到布萊恩史蒂文森重新檢視所有證詞，一一訪查相關人證，預告片中可以看到令人震驚的一幕，當他坐在華特家中詢問其親友鄰居：「有多少人那天早上和華特在一起？」屋內幾乎所有人都舉手了，就只因為他們都是黑人，所以證詞被刻意忽視。甫成為新手律師的史蒂文森在追查這起案件時，受到來自執法人員的諸多刁難，甚至是同體制內法官的嚇阻，讓初出茅蘆的他就見識到我們所以為的正義，原來也有不完美之處。電影將於2020年1月17日在台上映。

(中時 )