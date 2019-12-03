為攤商抱屈！平鎮第一市場因為與廠商司法訴訟，營運幾乎停擺，市議員黃敬平指出，目前區公所與廠商訴訟到二審、還準備上訴到三審，除了幾天業者苦撐，偌大的空間形同半個蚊子館，要求若三審定讞收回後，市府必須好好營運；另外，八德區立游泳池因為多次流標，區長邱瑞朝表示，將收回拆除後，改為停車場增加收入。

黃敬平指出，公有市場館舍除了2樓有1間連鎖餐飲集團的鐵板燒餐廳、3樓有1間地方電視台以及1樓有1、2間小吃店外，整棟偌大的建築，就形同「半個蚊子館」一樣，區公所編了建築管理維護費，若三審官司定讞後隨時可收回。

「這樣的經費夠嗎？」黃敬平說，區公所明年編列145萬元房屋及地價稅、3萬多元的市場設施維護及修繕費，質疑若第一市場要再重新整修整棟建築物，「修大門或電梯的錢，塞牙縫都還嫌不夠！」

根據市府預算書指出，這是因為在平鎮第一市場頂樓屋頂，有辦理桃園市公有房舍屋頂及公用設施設置太陽能光電發電系統標租經營的年收入獎勵金，「放整棟樓擺爛，還有臉拿獎勵金嗎？」

黃敬平說，市府在此正在官司訴訟的過程中，應兼顧目前在市場租用的第3者的合法權益，勿侵害人民的法律權益，同時盱衡地方實際需求，整體統一交由市府統籌運用，逐層規畫空間利用，活化整棟大樓。

(中時 )