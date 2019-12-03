守護空中飛航安全的修護人員，需確保每架飛機安全無虞後才能翱翔天際。（陳麒全攝）

60周年彩繪機開箱縮時影片

中華航空為歡慶60周年，繼今年4月首架A350-900 60周年標誌彩繪機亮相後，最後一架彩繪機747-400（客機）塗裝於3日正式出廠，將於4日首航臺北－首爾CI160航班。

華航60周年標誌彩繪機塗裝設計以企業識別色藍紅交織成「60」字樣為發想，勾勒出「GO」（出發）與「∞」（無限大）標誌，已陸續於A350-900、A330-300、737-800、777-300ER、747-400F（貨機）、747-400（客機）等各機隊亮相，一共6架60周年彩繪機全數到位。

守護空中飛航安全的修護人員，需確保每架飛機安全無虞後才能翱翔天際。為了展示最後一架60周年彩繪機，華航修護工廠也特別拍攝了時下流行的開箱文，展示修護使用的工具包含發動機工作架、發動機承放架、發動機整流罩承放架、機翼平台工作架、襟翼承放架、鼻輪工作架、主輪工作架、貨艙工作架、小拖車、三角錐、滅火器等。

(中時 )