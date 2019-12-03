對有些人來說，中樂透彩是人生中最美好的事情；但是對於某些人，卻是惡夢的開始。威廉·波斯特(William Post)一位特別幸運，也特別不幸的樂透得主，他靠一張彩券輕易的獲得了1620萬美金(約台幣5.4億)。

此前，他曾經因為開空頭支票而被判刑，銀行的存款僅剩不到3塊美金。但是當時他做了一個冒險的決定，他賣了一枚戒指將錢拿去買彩票，而後他成了賓夕法尼亞州獲得樂透獎金1620萬美元得主。

然而真正的惡夢開始了，他雖然明智的選擇分期領取，然而不會理財的波斯特一生還是一而再再而三的陷入財務危機。他當時的女房東兼女友要求了三分之一的獎金，因為她宣稱，波斯特曾答應過會與她平分。此外在他替兄弟姊妹買了汽車、購進企業後他的弟弟竟然雇了一名殺手準備了結親哥哥的生命。

波斯特在領到最後一筆256萬元的獎金後，把巨款花在了房子、車子、哈雷摩托車、露營車和帆船等，他立刻將錢揮霍殆盡。而他買來在墨西哥灣做生意的帆船，則直接送他進了監獄，因為他的船員控告他使用暴力。在波斯特的晚年生活中，他僅能靠著食物券和每個月450美金的殘疾救濟金度日，並在2006年死亡。

(中時電子報)