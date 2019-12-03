旅日球星陽岱鋼是NIKE青棒訓練營教練團之一，外界對於王柏融陷入歷年來最大打擊低潮的批評，陽岱鋼表示，不要畏懼外界的指評，更要把批評當做激勵。

陽岱鋼這幾年幾乎每年參加青棒訓練營，發現球員的水準每年都有提升，陽岱鋼說，今天看了他們的打擊，打球的力量、使用的力道都比去年更大。陽岱鋼強調，每年看到的球員都比他在16、7歲的身材還要高壯，力量真的很大。

至於陽岱鋼明年球季的準備，陽岱鋼表示，每年的準備都一樣，在台灣都是以體能為主，先把體能做扎實一點，體能很重要，1年要打140幾場，準備這些體能在時間上是不夠用的，希望在訓練時對自己更嚴格一點。

今年球季後段陽岱鋼以代打較多，他說，球隊戰績、教練作戰方式，這是球員要去適應教練如何調度，他只能做的是每天提早練習，在比賽前30分鐘把狀況調到最高點，這是我們球員該做的事情。

陽岱鋼轉往巨人隊發展狀況較多，陽岱鋼認為，調整是沒有問題，受傷是難免、這是突發狀況也無法預測，所以要把身體練得更強、更好，以較好的身體狀況與別人比賽。

對於今年另一位旅日球員王柏融在日職表現備受批評，陽代鋼指出，交流賽對巨人打得不錯，適應也不錯，球員受傷是免不了，只是時間遲早的問題，今年是他第1年打日職，明年就知道怎麼調整，這是一個過程。

外界對於王柏融批評，陽岱鋼淡然處之，他說，自己把自己做好，他們要講也只能接受，他們講球員是在意球員、還有看球員的比賽，換個角度而言，球員不喜歡聽，但球員還是要接受，最好把這些批評當成激勵。

(中時 )