公費流感疫苗第二階段12月8日即將開打，提供65歲以上長者及6歲以下學齡前幼兒免費接種。但不少家長有許多疑惑，包含有雞蛋過敏能不能打，以及小孩能不能打國內廠牌？知名小兒科醫師「柚子」陳木榮解答，他指出，近年研究已經把雞蛋過敏的禁忌給徹底移除，該打還是得打，打完疫苗觀察30分鐘即可。

今年公費流感疫苗首度升級四價疫苗，但受到全球供貨大遲到影響導致需階段施打，其中過去皆列為第一階段的65歲以上長者及6歲學齡前幼兒，今年改為第二階段接種對象，在學生及醫護人員之後，將從12月8日起開打。

疾管署副署長羅一鈞表示，截至12月1日止，國內公費流感接種人數已有64.1萬人；為因應第二階段開打需求，疾管署將再配送公費流感疫苗316.5萬劑。而目前國內65歲以上老人共353萬人，6歲以下學齡前幼兒有114萬人，往年這兩個族群接種率約5成估算，扣除已經施打的劑量，有220萬劑足夠因應需求，不用擔心打不到。

「柚子醫師」陳木榮強調，雞蛋過敏者不能接種的觀念已經過時，因為不但臨床真發生過敏者比例極低，最新研究也顯示，不少人的過敏反應甚至不是針對疫苗內的雞蛋；他過去看診經驗，就有家長緊張兮兮的一再詢問，但一回頭，只見孩子正津津有味的啃著雞蛋糕。

陳木榮說，真正需要注意的人是，前一年如果接種流感疫苗後曾有呼吸急促、呼吸困難、臉色發紫等嚴重反應者，才須仔細評估要不要繼續施打，否則一般過敏者只要在接種完繼續觀察30分鐘，已經足以應付急性過敏反應。

此外，羅一鈞說，今年疫苗有兩廠牌，其中國光公司提供的四價流感疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，3歲以下幼兒僅可施打賽諾菲公司的四價流感疫苗，且劑量無須減半，疾管署已經要求合約院所應將不同廠牌流感疫苗分層放置，並明顯完整標示，避免誤用。

羅一鈞表示，其中差別只是因為國光未領有3歲以下幼兒的適應症，疫苗內含抗原劑量與其他四價疫苗一樣，即使誤用也不需再補接種，但接種院所應告知當事人、追蹤個案狀況，並向衛生局通報接種異常事件。

(中時 )