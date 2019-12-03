前駐大阪辦事處處長蘇啓誠因為不堪受辱而以死明志，檢警查出當初就是與駐日代表謝長廷關係密切的「卡神」楊蕙如及其網軍下線在帶風向。藍營民代今天下午率眾抬棺至外交部門口，要求還蘇啓誠公道，「下架謝長廷、下架蔡英文、下架網路東廠。」

去年日本關西機場因燕子颱風關閉，網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我駐外人員態度差，後來網友以「idcc」帳號為謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，導致蘇啓誠輕生。檢警查出是楊蕙如指示網軍下線蔡福明以「idcc」帳號PO文，台北地檢署依侮辱公署及侮辱公務員罪嫌起訴楊、蔡2人。

國民黨立委參選人李永萍說，國民黨立院黨團應該要全面清查楊蕙如操作網軍的錢是從哪裡來？是不是外交部的機密預算？是不是駐日代表處的預算？

國民黨立委陳明義說，他們抬棺來不是跟外交部抗議，是要提醒外交部去跟民進黨扛議，「外交部長吳昭燮應該扛著棺材去跟民進黨抗議，為蘇處長討回公道。」

國民黨立委賴士葆指出，楊蕙如從台北市政府與中央政府拿了好幾個標案，「我們現在正在查，到底她的錢是從哪裡來。」賴士葆痛批，民進黨說不要政治操作，自己早就在政治操作；民進黨說要打假新聞，自己就在製造假新聞。

(中時 )