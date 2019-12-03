108學年度全國技藝競賽，大湖農工金手得獎共4名，優勝7名，前方的椅子為家具木工選手的作品。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

全國高級中等學校工業及農業類科學生技藝競賽，成績出爐，國立大湖農工榮獲4項職種「金手獎」，另6項職種獲得7優勝，其中，室內空間設計職種，不僅連續8年獲得金手獎，更連續5年獲得全國第1名，再度寫下創校以來最高記錄。

大湖農工指出，今年金手獎分別由室內空間設計科「室內空間設計」職種的劉騏銘、「應用設計」職種的謝振昇、機械科「鉗工」職種的徐昇煜，與「模具」職種的郭瑋平拿下，前3名獲得金手獎的學生，可獲得技優保送國立科大資格；獲得優勝的學生，也能參加特殊選才或技優甄審入學，爭取專精深造的機會。

大湖農工設有5群5類科，其中「室內空間設計科」參加技藝競賽「室內空間設計」職種，已連續蟬聯5年全國第1，成績十分亮眼。

大湖農工表示，新課綱上路，身為前導學校，竹苗區第1所教育部指定辦理完全免試入學的高中職，近年獲補助，投入數千萬元充實創新教學環境與軟硬體設施，以務實致用的課程，舖排與多元的進路規畫，期望成為竹苗區專業職人的最佳搖籃。

(中時 )